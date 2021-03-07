Kocasinan'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile koronavirüs denetimleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Hastane ve İstasyon caddelerindeki işletmeleri denetleyerek uyarılarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunan Çolakbayrakdar, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi tedbirlere ve kurallara uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kurallara uyma noktasında hassasiyet gösterenlere teşekkür eden Çolakbayrakdar, "Kontrollü normalleşme döneminde Kayseri'nin en kısa sürede az riskli gruplar arasında yerini alabilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortamlar sunabilmektir." ifadelerini kullandı.