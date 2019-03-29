Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar'dan Hastalara Moral Ziyareti

Başkan Çolakbayrakdar'dan Hastalara Moral Ziyareti

20 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalara acil şifalar diledi.

Başkan Çolakbayrakdar'dan Hastalara Moral Ziyareti, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalara acil şifalar diledi.

Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulunan Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik'ten hastane hakkında detaylı bilgiler aldı. Ardından Başkan Çolakbayrakdar, tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, hastalara herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak tedavi sürecinde her konuda yanlarında olacaklarını belirtti. Hastaların durumları hakkında bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise hastaneyi gezerek, çalışanlar ile sohbet edip kolaylıklar diledi.

Vatandaşların her anında yanında olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Hasta ziyaretinin dinimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri bulunmaktadır. Hastalarımıza moral vermek ve dua etmek için her zaman olduğu gibi onların yanındayız. Amacımız, vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Rabbim dermansız dert vermesin. Hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden şifa dilerken vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hasta ve hasta yakınları ise Başkan Çolakbayrakdar'ın kendilerini ziyaret etmesinden oldukça mutlu olduklarını belirterek "Rabbim devletimize ziyan vermesin. Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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