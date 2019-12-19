Başkan Çolakbayrakdar'dan hizmet atağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar'dan hizmet atağı - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'dan hizmet atağı

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin mevcut tesislerini ve yeni hizmete sunulacak akademileri ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar'dan hizmet atağı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin mevcut tesislerini ve yeni hizmete sunulacak akademileri ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini söyledi.


Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kocasinan Belediyesi olarak sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Binlerce yıllık kadim geçmişi olan Kayseri'mizin tarihine, kültürüne ve sanatına sahip çıkıyoruz. Bu sebeple kültür, sanat ve turizm gibi etkinliklere ve projelere büyük önem veriyoruz. Özellikle Kocasinan Akademi sosyal tesislerimiz, Gençlik Merkezlerimiz ve Çocuk Kulübümüz bölgede yaşayan vatandaşlara hizmet veren noktalarımızdır. Bunun yanı sıra hanım kardeşlerimizin hem sosyal hem de çalışma hayatında daha etkin olması için önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda bütün tesislerimizi, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Tesislerimiz sayesinde kadınlar, öğrendikleriyle hem aile bütçesine hem de Ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunuyor. Hanım kardeşlerimizin sosyal yönden güçlü olması Kocasinan'ın hatta Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecektir. Bu doğrultuda bölgemizin her bir mahallesinde program dahilinde devam eden inşaatlarımızdaki çalışmalarımızı tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte yeni çalışmaları hayata geçirerek, hep beraber daha güzel bir Kocasinan'da yaşamaktan keyif alacağız. Bu ve benzeri hizmetleri tüm mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Güçlü ve Büyük Türkiye için sanat, turizm, sosyal ve kültürel alanda projeleri artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.


Kursiyerler de Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı yatırımları takdirle karşıladıklarını belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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