Başkan Çolakbayrakdar'dan küçük dostlara büyük hassasiyet - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, her zaman olduğu gibi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da beslenme olanakları azalan sokak hayvanları ve diğer canlılar için yemleme çalışması yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 70 adet beslenme noktasında yapılan çalışmaya katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem ve su bıraktı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hayvanseverler ise çevreye ve doğaya hassasiyetinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 70 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine mama ve yem bırakıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını vurguladı. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Sokak hayvanları ve diğer canlılar için yapılması gereken ne varsa hepsini yerine getiren ekiplerimiz durmadan çalışıyor. 70 farklı noktada küçük dostları unutmuyoruz. Ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını takviye ederek tamamlıyor. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile şehrimizin güzelliklerine hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını ifade etti. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarda toplumun her kesiminden destek gördüklerini, bunun da kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi'nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.

Hayvanseverler ise belediyenin böyle bir hizmet vermesinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini istedi. - KAYSERİ