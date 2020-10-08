Başkan Çolakbayrakdar'dan maske, mesafe ve hijyen denetimi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Hastane Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Vatandaş ve esnaflarla gönül selamıyla selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar, pandemi sürecinde genel kurallara uyulmasının halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.

'Sağlık İçin Hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde Başkan Çolakbayrakdar'a, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk eşlik etti. Özellikle denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat çekildi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Pandemi ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi tedbirlere ve kurallara uyulup, uyulmadığına yönelik Kocasinan'ımızda denetimler titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu noktada hemşehrilerimizin ve esnafımızın kurallara hassasiyet göstermesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Kocasinan Belediyesi olarak modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün Kocasinan'ın çehresini değiştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bunları yaparken de hijyen ve temizlik çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Özellikle modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yaptığımız çalışmalarla nezih ve sağlıklı şartlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için yoğun olarak kullanılan alanların hijyen temizliğini yapıp, ardından dezenfekte ediyoruz. Bütün gayretimiz, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortamlar sunabilmek içindir. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise kendi sağlıkları için yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, ardından Mimarsinan Parkı'nda açık havada nikahları kıyılan genç çiftlere hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek yaşantımıza devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle hep birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz." dedi. - KAYSERİ