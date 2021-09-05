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Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan

05.09.2021 08:50
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik ayrı tesisler kazandırdığı Mimarsinan Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan daha kazandırıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik ayrı tesisler kazandırdığı Mimarsinan Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan daha kazandırıyor. Sahada projenin alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Mimarsinan bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, onların hoşça vakit geçirebilecekleri yeni tesisler inşa etmeye devam edeceklerini söyledi. Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz ve çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Bunlardan biri olan Mimarsinan Mahallemizdeki tesislerimiz, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir. Burada çocuklarımıza yönelik eğitim veren Çocuk Kulübü tesisimiz, hanımlara özel Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren çok amaçlı bir sosyal tesisimiz ve son olarak yaptığımız erkeklere yönelik tesisimiz var. Şimdi ise etkinliklerin yapılacağı ve yaşam alanı olarak bölgeye nefes aldıracak yeni bir sosyal alan çalışmalarına başladık. Bu ve benzer projelerin zamanla her mahallemizde yaygınlaşarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alt yapısı, sosyal ve kültürel imkanlarıyla daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İnşallah güçlü ve büyük Türkiye hedefinde daha güzel çalışmaları yapma noktasında daha fazla gayret göstereceğiz. İsteğimiz; başta çocuklarımız olmak üzere ilçemizde yasayan herkesin yüzünün gülmesidir" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan - Son Dakika


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