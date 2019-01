Başkan Çolakbayrakdar'dan Sanayi Esnafına Müjde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Oto Sanatkarlar Odaları Birliği'nin talebi doğrultusunda çağın gereklerine uygun olarak yeni sanayi sitelerinin kurulması ve mevcut sitelerin iyileştirilmesi için proje geliştirdiklerini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında sanayi esnaflarını ziyaret eden ve Oto Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'la görüşen Başkan Çolakbayrakdar, müjdeli haberleri peş peşe sıraladı. Ziyarette esnaflar adına konuşan ve bölgenin sorunları hakkında bilgiler veren .oda Başkanı Odakır, Başkan Çolakbayrakdar'dan yeni sanayi sitelerinin inşası, mevcut alanda MOBESE sistemi kurulması ve trafiği rahatlatacak çözümler üretilmesi noktasında destek istedi. Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun olduklarını, bu nedenle önümüzdeki dönemde Başkan Çolakbayrakdar'a tam destek olacaklarını vurgulayan Odakır;



"Oto Sanatkarları Odası olarak her zaman olduğu gibi bu seçimde de yanınızdadır. Geçtiğimiz dört yılın muhasebesini yaptığımızda belediye olarak bölgemize yapmış olduğunuz hizmetlerden oldukça memnunuz. Bu kapsamda noterle ilgili yaşanan sıkıntı sizin çabalarınızla aşılarak aşılmış oldu. Sanayimizde gündüz vakti yaşanan hırsızlık olaylarına karşı da MOBESE sisteminin kurulması gerekmektedir. Geri dönüşümle ilgili yapılan hizmetleriniz takdire şayandır. Bu sayede hem sanayimiz, hem de ülke ekonomimiz için önemli bir katkı sağlanmış oldunuz. Bunların yanı sıra Devlet Su İşleri'nin yan tarafında bulunan sanayi giriş noktasında yaşanan trafik sorununun bir an önce çözme kavuşturulmasını istiyoruz. Ayrıca Traktörcüler Sitesi'ndeki araç yoğunluğundan kaynaklanan sorunun da çözüme kavuşturulmasını umuyoruz. Bu konuda da sizden destek beklemekteyiz" diye konuştu. Son 4 yılın oto sanatkarları için belediye hizmetleri açısından dolu dolu geçen yıllar olduğunu ifade eden Odakır, yeni projeler için ise destek isteyerek, şöyle devam etti;



"Esnafın önünü açacak yatırımların yapılması gerekmektedir. Yeni kurulan Oto Sanayi Sitemizin ihtiyaç duyduğu 20 bin ton asfalt Kocasinan Belediyemiz tarafından serildi. Son 4 yıl Oto Sanatkarları için tarihinde dolu dolu geçmiş yıllar oldu. Bu da sizlerle uyum içerisinde çalışmamızın bir eseridir. Yeni dönemdeki projeler için de sizlerden destek beklemekteyiz. Hurdacılar sitesi kurulması ve mevcut sanayi sitesinin dışında çağın gerektirdiği koşullara uygun yeni sanayii sitelerinin inşaası için destek bekliyoruz."



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise konuşmasında, esnafların beklentilerine paralel olarak yeni projeler geliştirdikleri müjdesini verdi. Sanayi esnaflarından her dönem destek gördüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Bizler, esnaflar olarak sizlerin her dönem samimiyetinizi ve desteğinizi gördük. Bizlere düşen de elbette ki sizlere hizmet etmektir. Bulunduğumuz yerlerde de sizlere hizmet etmek için varız. Gerek esnaf ve sanatkarlarımız gerekse bölgede yaşayan bütün kademelerdeki insanlarımız için elimizden geldiği ölçüde hizmetler üretiyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak şehrimize yaraşır hizmetleri ve mekanları gün yüzüne çıkaracağız. Bizim bütün gayemiz bundan ibarettir" diye konuştu. Sanayi esnafının sorunlarının çözümü noktasında ilgili kurumlarla sürekli irtibat halinde olduklarını, bu kapsamda sanayi girişinin demir yolu hattı üzerinden Yavuzlar Mahallesi'ne bağlanması noktasında Devlet Demir Yolları ile görüştükleri bilgisini paylaşan Başkan Çolakbayrakdar; "Trafik konusu, çözülmesi gereken sorunların en başında gelmektedir. Mevcut ulaşım aksları içerinde tıkanan ve daralan yollara çözüm oluşturma noktasında farklı ulaşım güzergahları üzerinde çalışmalarımız sürdürmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de Yeni Sanayi trafiğini rahatlatması düşünülen sanayi girişi ile Yavuzlar Mahallesi'ne bağlanacak olan yeni aks konusudur. Bu bizim için en öncelikli konulardan bir tanesidir. Kocasinan'da buna benzer 26 nokta bulunmakta. Ama bunlardan 4 tanesi aciliyet gerektirmektedir. Bahsettiğimiz güzergahın açılmasıyla mevcut alandaki trafik sıkışıklığı ortadan kalkmış olacaktır. Bu manada Devlet Demir Yolları yetkilileri ile konun çözümü noktasında görüşmelerimiz devam etmektedir. Yakın zamanda sonuca ulaşacağımızı umuyorum" şeklide konuştu. Çağın gerektirdiği koşullara uygun yeni sanayi sitelerinin kurulması noktasında yeni projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, MOBESE sistemi kurulması için de gereken desteği sağlayacaklarının sözünü verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Vatandaşın ne ihtiyacı varsa bunların hepsine kendi işimiz gözüyle bakmaktayız. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Bizim yapmış olduğumuz hizmetler, hemşehrilerimize daha iyi bir yaşam alanı sunabilmek içindir. Onların mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çözümler üretmek bizim en büyük vazifemizdir. Bunun için de elbirliği içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bu şehirde fiziki mekanların iyileştirilmesi ile birlikte esnaflarımızın ekonomisi de iyileşmektedir."



Başkan Çolakbayrakdar'a ziyareti sırasında AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. - KAYSERİ

