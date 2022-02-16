Çolakbayrakdar'dan "tarımsal üretime daha fazla önem verelim" çağrısı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımsal üretime daha fazla önem ve değer verilmesi gerektiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kendi kendine yetebilen şehirlerin altyapılarının ne kadar güçlü ve yeterli olduğunun salgın sürecinde sıkça konuşulduğunu hatırlattı.

Bu anlamda endüstriyel üretim ve istihdam ne kadar değerliyse tarımsal üretimin de bir o kadar değerli olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İşin bir tarafında sanayi, teknoloji, ticaret konuşurken bir o kadar da tarımı da gündemimize alıp, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde veya olağanüstü koşullarda karşı karşıya geldiğimiz zaman şehirlerin bu süreci atlatabilmesi noktasında altyapılarının ne kadar güçlü ve yeterli olduğunun konuşulduğu süreçteyiz. Kayseri, sanayisi ve ticareti olan ama bir o kadar da gün yüzüne çıkmayan tarımsal üretimi olan bir şehirdir. Sanayicilerimiz de bu alana daha fazla dahil olmalı ve farkındalık oluşturarak, tarımsal üretime daha fazla önem ve değer vermeliyiz."

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez ve gacer buğdayı, organik domates fidesi ve Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya tam destek olduğunu sözlerine ekledi.