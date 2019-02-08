Başkan Çolakbayrakdar'dan Sigarayı Bırakma Günü Mesajı
1 saat önce
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin" çağrısında bulundu.
Kocasinan
Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar
, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin" çağrısında bulundu.
Başkan Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, tüm zararlı alışkanlıklara karşı uyarılarda bulunarak, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklara karşı ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Kocasinan Belediyesi
olarak bizler de Kocasinanlıların daha bilinçli bireyler olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sportif ve sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü sosyal tesisiler inşa ediyoruz. Bu çerçevede daha sağlıklı yaşam için birçok proje hayata geçirip, yatırımlar yapıyor ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dileğimiz; sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklara ilişkin toplumsal farkındalığın bilinçli bir şekilde arttırılması ve mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu alışkanlıklardan kurtulması yönündedir." ifadelerini kulandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:00 Kaynak: İHA
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