Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi

17.05.2021 17:23
Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'nde Mayıs Ayı Meclis toplantısı tam kapanma sürecinin ardından ilk mesai gününde gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi'nde Mayıs Ayı Meclis toplantısı tam kapanma sürecinin ardından ilk mesai gününde gerçekleştirildi. Oturumu meclis üyelerinin ve vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramını kutlayarak açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kudüs'te İsrail işgal güçlerinin saldırısına maruz kalan Filistinli Müslümanların yanında olduklarını söyledi. Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretimin daha fazla yayınlaşması, modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla başlangıç olarak 1 Milyon metrekare alanda Organize Sanayi Bölgesi kurulacağının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerinin ve vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramını kutladı. Kudüs'te İsrail işgal güçlerinin saldırısına maruz kalan Filistinli Müslümanların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Filistin'de Müslümanlar evlerinde ve yurtlarında ibadet ederken saldırıya uğrayarak, yurtlarından edinmeye çalışıldı. Yıllardan beri Filistin topraklarında bir işgal devleti, günden güne işgal ederek kendilerine toprak edinmeye çalışıyorlar. Bazı ülkeler duymamazlıktan bazı ülkeler ise görmemezlikten geliyor. Küçücük yavruların orada vahşice öldürülmesi hakikaten Dünyanın vicdanını sarsıyor. Bu noktada bütün dünyanın karşısında durup da yaşananlara karşı, oradaki vahşeti haykıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yapılması gereken konularda Türkiye'nin tavrını ve Türk insanının sesi olmuştur. İnşallah dualarımıza Filistin'i ekliyoruz. Orada yaşanan hadiselerinde son bulması için dua ediyoruz. Çocukların, kadınların ve sivil halkın özgür bir şekilde yaşamalarını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı adına konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel ise; Kudüs'te İsrail işgal güçlerinin saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Erkilet, Zümrüt, Mimarsinan, Cırgalan, Kayabaşı, Şeker, Fevziçakmak, Tanpınar, Mithatpaşa ve Sümer Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü.

Ayrıca toplantı maddesinde yer alan Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri Sera TDİOSB) kuruluşunda, Kocasinan Belediyesi'nin kurucu üye olarak yer alması, katılım oranı ile müteşebbis heyette temsil edeceği üyenin belirlenmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye ve Kayseri adına 'Hayırlı' bir işe imza atacaklarını belirterek, "Elmalı Mahallemizde bulunan jeotermal sıcak su kaynağı ile birlikte tarıma dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Kayseri Valiliği önderliğinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası ve müteşebbis heyetin katılımlarıyla başlangıç olarak 1 Milyon metrekare alanın üzerinde bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmaya başlanacak. Bununla ilgili Kocasinan Belediyesi olarak müteşebbis heyette yer almak ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde pay almak için meclis üyelerimizden yetki talep ediyoruz. Tabi ki üretim ve endüstriyel üretim çok önemli ve değerlidir. Ama burada tarımsal üretim daha önemli ve değerlidir. Yıllardır dediğimiz ve uyguladığımız tarımsal üretimler, Türkiye'ye model olmuştur. İnşallah bu noktada Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize bir OSB kazandırmış olacağız. Başlangıç olacak olan bu uygulama, çok daha büyük alanlarda çok daha büyük tarımsal üretimin kapısını açacaktır" ifadelerine yer verdi.

Toplantı Başkan Çolakbayrakdar'ın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi
Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi
Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi
Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi

Organize Sanayi Bölgesi, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi' müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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