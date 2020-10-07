Kocasinan Belediyesi, Bozantı Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 30 Ağustos Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na kadar uzanan 2 bin 400 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki Bozantı Caddesi'ni yeniliyor.

Caddedeki çalışmaları denetleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, Kayserililere daha güzel hizmetler sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak için yol ve kaldırım yapımına önem verdiklerini aktaran Çolakbayraktar, şunları kaydetti:

"Yenileme çalışmaları kapsamında Bozantı'nın en son kısmından başlayıp da Tuna Caddesi'ne kadar uzanan ulaşım aksında çalışmalarımız başladı. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettirerek, Fuzuli ve ardından da Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na kadar uzanan ulaşım aksını yenileyeceğiz. Yıllardır hizmet vermiş olan yol çalışmamız, artık ihtiyaca cevap vermemiş duruma gelmişti ve yenilenmesi gerekiyordu. Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı buradan başlatıyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından en kısa sürede asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayarak, bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız."