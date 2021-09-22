Başkan Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden okulda inceleme - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ndeki Ahmet Eskiyapan İlkokulu'nun bahçesine kazandırdığı spor salonu ve yapımı devam eden yeni okulu inceledi. İnceleme sırasında Başkan Çolakbayrakdar ile küçük bir çocuk arasında tebessüm ettiren diyaloglar yaşandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilk önce Kocasinan Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayırsever Osman Ulubaş tarafından Yenişehir Mahallesi'ndeki 24 derslikli ortaokulu ve 8 derslikli anaokulunun çalışmalarını yerinde inceledi. Çevre düzenleme çalışmalarında yeşile ağırlık verilmesi ve gençlerle çocukların daha keyifli vakit geçirecekleri sosyal alanların olması için gereken talimatları veren Başkan Çolakbayrakdar, ardından Ahmet Eskiyapan İlkokulu'nun bahçesini kontrol edip, çocuklarla sohbet etti. Okul bahçesinde Başkan Çolakbayrakdar ile küçük bir çocuk arasında ise tebessüm ettiren diyaloglar yaşandı. Okul öğrencisi Muhammed Mustafa'nın Başkan Çolakbayrakdar'a hitaben, "Ben sizi çok seviyorum. Herkes sizi çok seviyor. Çünkü siz şehrin her yerini yaptırdınız" dedi. Başkan Çolakbayrakdar da, "Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir" diye konuştu.

Şehri planlarken geleceğin teminatı çocuklara daha güzel yaşam alanları inşa ettiklerini, bunun yanı sıra onların daha iyi eğitim alabilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ve daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için farklı yatırımlar yapıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ