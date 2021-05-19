Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz"

19.05.2021 17:08
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Yunusemre dönüşüm konutlarının 1. Etabında yer alan 336 konutun anahtar teslimine başlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Yunusemre dönüşüm konutlarının 1. Etabında yer alan 336 konutun anahtar teslimine başlandı.

Pandemi nedeniyle 3 gün sürecek olan anahtar teslim törenin ilk gününde tapu belgelerini Başkan Çolakbayrakdar'ın elinden alan hak sahiplerinin heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukluk hayallerini gerçekleştiren ve sevinçlerinden duygusal anlar yaşayan vatandaşların dualar ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem yeni bir Kocasinan hem de Kayseri'ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'de ilk defa 336 konutun dijital ortamda noter huzurunda kura çekimiyle hak sahiplerinin belirlendiği Yunusemre kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslimine başlandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 gün sürecek olan ve yoğunluk olmaması için belli zaman dilimi verilen ev sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim eden Başkan Çolakbayrakdar, onların hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti. Vatandaşlarla sohbet eden ve onların sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, "Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm konutlarımızın anahtar teslimine başladık. 3 gün sürecek olan 336 konutun anahtarları, hak sahiplerine teker teker verilecek. Pandemi şartlarından dolayı yoğunluk oluşturmamak için gün içerisinde sabahtan akşama kadar, her bir vatandaşımıza belli zaman dilimi verilerek, hak sahiplerine tapularını ve anahtarlarını alıyorlar. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde yeni yapılan konutlarda herkese oturmak nasip olsun" ifadelerine yer verdi.

Kentsel dönüşüm ile tarihe geçecek projeleri hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm sürecinin kolay olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"6 yıl önce gecekonduların olmuş olduğu bir bölgede, bir kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşa dönüşümü görsellerle anlatarak işe başladık. Gerek çevrenin şartlarından dolayı gerekse bu bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızda bir kaygı vardı. Ama bizim kararlı duruşumuz ve vatandaşımızın belediyeye olan güveni bugünlere kadar geldi. Bugün geldiğimiz noktada 336 konutun hepsi tamamlandı ve anahtarlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Bu yuvalarda huzur içerisinde oturmak nasip olsun."

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm alanında Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğunu vurgulayarak, "Bir yanda imarsız yapıların olduğu gecekondu ve hoş olmayan çevre şartları vardı. Bir yandan ise sosyal donatısı olmayan bölge durumdaydı. Bundan sonra ise Allah nasip ederse etaplar halinde devam edecek olan bu dönüşüm konutlarıyla birlikte hem sosyal donatıları hem de çevre şartlarıyla daha güzel bir Kocasinan'ı inşa etmeye devam edeceğiz. Diğer mahallelerimizde bulunan dönüşüm çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Kocasinan'ımızı yenilemek ve yeni bir Kocasinan inşa etmek noktasında kararlılığımız aynı ilk günkü heyecan ve şevkle devam ediyor. Bütün ekibimi kutluyorum. Bütün emeklerin karşılığını; bugün burada vatandaşların gözlerinin içindeki mutluluk ve duaları vermiş oldu. Bizlerde inşallah bundan sonra yeni etaplar ve yeni bölgelerin ve yeni kentsel dönüşüm alanlarının çalışmalarıyla birlikte Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize yakışır bir şehir kurma noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar'ın yaptığı dönüşümle hayallerini gerçekleştiren ve sevinçlerinden duygusal anlar yaşayan vatandaşlar ise hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a dua edip, teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz

geri dönüşüm, Kocasinan, Yunusemre, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum! Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum! Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı

Son Dakika Haberleri
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
15:53 Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim
Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu         
17:38
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?         
15:50
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum         
15:28
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak         
14:47
Genç kızları kabinde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları kabinde görüntüleyen sapık, tutuklandı         
14:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 17:41:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement