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Başkan Çolakbayrakdar, Down Sendromlu Songül'ün Hayalini Gerçekleştirdi

36 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 42 yaşındaki down sendromlu Songül Culha'nın hayalini gerçekleştirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Down Sendromlu Songül'ün Hayalini Gerçekleştirdi, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 42 yaşındaki down sendromlu Songül Culha'nın hayalini gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Songül Culha'nın hayallerinden biri olan ve kendi isminin yazılı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasını taşıyan portre fotoğrafını hediye etti. Büyük sevinç yaşayan Songül ise mutluluğunu Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak ifade etti.

Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki down sendromlu Songül Culha'nın iki büyük hayali gerçekleştirildi. Gelinlik giyme hayali komşuları tarafından gerçekleştirilen Songül'ün diğer hayalini ise Başkan Çolakbayrakdar gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde ablasıyla birlikte ikamet eden Songül Culha'yı ziyaret edip, hane sakinleriyle sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, Songül'ün hayallerinden biri olan ve kendi isminin yazılı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan portre fotoğrafı hediye etti. Büyük bir mutluluk yaşayan Songül ise sevincini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan Songül ve ailesi, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Down sendromlu kardeşimin isteğini yerine getirdik. Vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı Songül kardeşimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaparak hassasiyetle çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

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