Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran mahalleleri arasındaki yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, en çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yaptıklarını belirterek, sürücülere hız limitine uymaları çağrısında bulundu.

Kocasinan'a konforlu ve kalıcı hizmetler yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin en önemli yatırımlarından biri yol. Kocasinan Belediyesi olarak bu noktada her yıl planladığımız programlar dahilinde gerek mahallelerin içerisindeki ana ulaşım yolları gerek ara yollarımızla ilçenin her tarafından yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2020 yılı içerisinde her mahallenin ihtiyaçlarını giderme noktasında fedakar bir şekilde çalışma yürüttük. Geldiğimiz noktada ise gerek iç yollarımız gerekse yeni açılacak ana bulvarlar noktasında hedefimize ulaştık. Bu çerçevede Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran mahallelerimizde yapılması gereken yol çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki yıl ise yeni açılan bulvarlar ve imarlaşan bölgelerin ihtiyaçlarını gidereceğiz."