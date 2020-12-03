Başkan Çolakbayrakdar, "Engelli kardeşlerimiz başarı hikayesi yazıyor" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Engelli kardeşlerimiz başarı hikayesi yazıyor"

03.12.2020 13:45
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engel tanımayarak İŞKUR'dan engelli hibe desteğiyle kendi işini kuran Süreyya Yüncü'yü ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engel tanımayarak İŞKUR'dan engelli hibe desteğiyle kendi işini kuran Süreyya Yüncü'yü ziyaret etti. Engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Engelleri bir tarafa koyarak, ayaklarının üstünde durmakla birlikte üretime katkı sağlayan engelli kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ile birlikte Mevlana Mahallesi'nde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen hibe desteğiyle kendi işini kuran Süreyya Yüncü'yü ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onunla sohbet etti.

"Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız" diyen Başkan Çolakbayrakdar, engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğine dikkat çekerek "3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Bugün burada engelli kardeşimizin başarısına şahitlik ettik. Öncelikle İŞKUR İl Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü Süreyya hanım, İŞKUR desteğiyle burada bir başarı hikayesi yazıyor. Engelli kardeşimiz, engelleri bir tarafa koyarak, ayaklarının üstünde durmakla birlikte üretime katkı sağlıyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Demek ki hiçbir şey engel değil. Hayata tutunma noktasında karşımıza birçok fırsat çıkabilir. Biz yeter ki isteyelim. Bu noktada her şey olabilir." ifadelerine yer verdi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ise kuruma kaydı olan her engellinin bir 'Engelli Koçu' olduğunu hatırlatarak, "Engelli koçlarımızla bireysel danışma hizmeti adı altında engelli kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Çalışma hayatında bilgilendirme ve işgücü piyasasına hazırlama gibi konularda yardımcı oluyoruz. Ayrıca yılda iki defa başvurusu yapılan 'Engelli Hibe Desteği Projesi' ile destek oluyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetine dile getiren Süreyya Yüncü de daha önce bu işleri evinde yaptığını belirterek, "İŞKUR'un böyle bir imkan verdiğini öğrenince başvurarak, işyerimi açtım. Teknolojinin yardımıyla şimdi yaptığım işleri kolaylıkla yapıyorum. Bir bayan olarak kendi emeğimle ayaklarımın üstünde duruyorum." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Engelli kardeşlerimiz başarı hikayesi yazıyor
Başkan Çolakbayrakdar, Engelli kardeşlerimiz başarı hikayesi yazıyor

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Engelli, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, 'Engelli kardeşlerimiz başarı hikayesi yazıyor' - Son Dakika


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