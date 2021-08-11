BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, ERÜ KANKA ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, ERÜ KANKA ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ 11 Ağustos 2021 11: 11 Kocasinan Belediyesi 3 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret edip, KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü'den hastane hakkında bilgiler aldı. Başkan Çolakbayrakdar, Dünya'daki birçok kanserli çocuğun umudu haline gelecek olan hastanenin Kayseri'de olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ve ekibiyle birlikte ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ile Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nin odalarını tek tek gezdi. KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü'den hastane hakkında bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, Dünya'daki birçok kanserli çocuğun umudu haline gelecek olan hastanenin Kayseri'de olmasından dolayı gurur duyduklarını vurguladı.

KANKA öncülüğünde hayırsever ve belediyelerin katkılarıyla yapılan hastanenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin (KANKA) öncülüğünde yapılan dünya standartlarındaki ilklerin olduğu hastane, şehrimize hayırlı olsun. Öncelikle böyle bir hastanenin kazandırılmış olmasında Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Şehrin katkılarıyla bu hale gelen bu hastanenin; dünya standartlarında ve en büyüğü olması herhalde Kayseri'ye has bir özelliğinden kaynaklanmaktadır. Dünyada eşine az rastlanan böyle bir sağlık merkezinin şehrimizde kurulmasından dolayı gururluyuz. Bütün hastalara Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede tüm hastalarımız şifa bulurlar. Önümüzdeki günlerde KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü hocam ve bütün hekim kardeşlerimiz, burada çocuklarımıza şifa dağıtmaya başlayacaklar. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

Desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise "Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, hayırsever ve belediyelerimizin katkılarıyla büyük bir hastane ortaya çıktı. Şuanda hastanemizin son kontrollerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah hastalarımızı burada tedavi etmeye başlayacağız. Bu hastaneye katkı veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " diye konuştu.