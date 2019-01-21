Başkan Çolakbayrakdar: "Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyoruz"

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, Sarıkamış Harekatı anısına Sarıkamış'ta yaşananların anlatıldığı tiyatro oyununu sergiledi.

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, Sarıkamış Harekatı anısına Sarıkamış'ta yaşananların anlatıldığı tiyatro oyununu sergiledi. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.



Kocasinan Belediyesi, gençlerin; tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek adına düzenlediği tiyatro etkinlikleri devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, Sarıkamış Harekatı anısına Sarıkamış'ta yaşananların anlatıldığı tiyatro oyununu sahneleyen Çocuk Kulübü oyuncuları, usta sanatçıları aratmayan performanslarıyla göz doldurdu. Savaşa giden gençlerin ailelerinden ayrılışının dramatik bir şekilde anlatıldığı oyunda, cephede yaşanan anlar sahneye kondu. İzleyicilerin zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı programda minik oyuncular performanslarıyla dikkat çekti.



İlginin yoğun olduğu tiyatro oyunuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını belirterek, "Türk milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda destan yazmış, Sarıkamış'ta onbinlerce şehit vermişiz. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



Oyunu büyük bir beğeni ile izleyen vatandaşlar ise gençlerin yeteneklerini gün yüzüne çıkmasına katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

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