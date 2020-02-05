Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edip, eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, burada verilen eğitim sayesinde bir yandan geleceğin Türkiye'sini inşa ederken bir yandan da bilim adamları ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağladıklarını söyledi.



Sınıfları ve atölyeleri tek tek gezen Başkan Çolakbayrakdar, Uzay ve Havacılık Atölyesinde eğitim alan gençlerle sohbet etti. Yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik hazırlanan etkinlik ve kurslarla öğrencilerin tatil zamanlarını en güzel şekilde değerlendirdiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerimizi General Emir Uzay ve Havacılık Merkezi'nde bilim ve teknolojiyle buluşturarak, yarıyıl tatilinde daha verimli vakit geçirmelerine imkan sunduk. Uzay ve havacılık alanında vermiş olduğumuz eğitimle çocuklarımız kendi yapmış oldukları roketleri ve planör model uçakları uçurdular. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine destek olmak için tematik gençlik merkezlerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Burada görüldüğü gibi çocuklarımızın farklı farklı yeteneklerini gün yüzüne çıkartmalarına imkan sağlıyoruz. Diğer yandan ise geleceğin mühendislerini yetiştirme noktasında General Emir Gençlik Merkezi ciddi manada bir fonksiyon yükleniyor. Vermiş olduğumuz eğitimlerle bir yandan geleceğin Türkiye'sini inşa ederken bir yandan da bilim adamları ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, ardından gençlerin kendi yapmış oldukları roketlerin gökyüzüne fırlatılma anını izledi - KAYSERİ