Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimi mutlu ve huzurlu edecek hizmetler yapıyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimi mutlu ve huzurlu edecek hizmetler yapıyoruz"

17.12.2020 12:27
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların yüzlerini gülümsetecek, onların hayatlarına renk katacak ve çevreyi nitelendirecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların yüzlerini gülümsetecek, onların hayatlarına renk katacak ve çevreyi nitelendirecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yavuzselim ve Ahievran Mahallelerini birbirine bağlayan ve bu mahalleleri Sivas Bulvarına bağlayan 415. sokağın yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, yol çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti. Bahar ile birlikte peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları yaparak, daha güzel bir çevre imkanı sunacaklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Yavuzselim Mahallesi'ndeki 415. Sokağın yol çalışmasını tamamladık. Kocasinan'ın her bir bölgesini yenilemeye, değiştirmeye, dönüştürmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Burası da yol çalışmasıyla birlikte hemşehrilerimize daha konforlu bir çevre imkanı sunuyor. Yapılan her bir yol, kaldırım, parke, yeşil alanlar ve park çalışmalarıyla bölge sakinlerine daha güzel bir çevre imkanı sunuyoruz. Vatandaşların yüzlerini gülümsetecek, onların hayatına renk katacak ve çevreyi nitelendirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan her hizmetin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunmanın gayreti ve çabası içindeyiz. Fiziki çalışmalarının tamamlandığı sokağın bahar ile birlikte peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarıyla daha güzel bir çevre imkanı sağlanmış olacak. Bu mahallede olduğu gibi diğer mahallelerde yaptığımız çalışmalarla her bir bölgemizi daha da güzelleştireceğiz. Özellikle belirtmek istiyorum ki; yapılan konforlu yollarda sürücülerimizin hız limitine uymaları noktasında çağrıda bulunuyorum. Bu yolların vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum." Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuzselim Mahallesi 415. sokağın yenileme çalışması kapsamında; 2 bin 400 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki yola; 4 bin ton temel malzeme ile 10 bin 200 ton dolgu malzemesi kullanılarak, 4 bin 473 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol vatandaşların hizmetine sunuldu. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Hemşehrilerimi mutlu ve huzurlu edecek hizmetler yapıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Hemşehrilerimi mutlu ve huzurlu edecek hizmetler yapıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Hemşehrilerimi mutlu ve huzurlu edecek hizmetler yapıyoruz

Yavuzselim Mahallesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: 'Hemşehrilerimi mutlu ve huzurlu edecek hizmetler yapıyoruz' - Son Dakika


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