Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında yol, kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında yol, kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yenilenen Kocasinan'da vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettikleri vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar'ın incelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşlar ise ilçenin çehresini değiştiren kalıcı yatırımlarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Sahabiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bölge sakinlerinin hal ve hatırını soran Başkan Çolakbayrakdar, esnafların işletmelerini ziyaret edip, bol ve bereketli kazançlar diledi. Kocasinan'a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için yoğun gayret sarf eden Başkan Çolakbayrakdar, yenileme çerçevesinde, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde yaparak, vatandaşların hizmetine sunduklarını vurguladı.

Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sahabiye Mahallemizde başlamış olan yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımız, etaplar halinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Etaplar halinde; kaldırım ve asfalt yenileme, yol altyapı ve üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu şekilde her bir mahallemizin içerisinde yaptığımız çalışmalarla Kocasinan'ımızın çehresini değiştirmeye, güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza daha ferah bir mekan sunmaya devam ediyoruz. Sahabiye Mahallemizdeki kalan etapları, bu yıl içerisinde tamamlayarak, hemşehrilerimizin keyif alabilecekleri yaşam alanlarını onların hizmetine sunmuş olacağız. Burası gerek otoparklarıyla gerek yollarıyla daha güzel hale gelecek. İnşallah çalışmalar neticesinde hemşehrilerimiz, daha keyifli ve daha konforlu bir ortamda hizmet alacaklar. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan'ın çehresini değiştiren konforlu ve kalıcı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında geçici olarak kurulacak olan pazar yerini kontrol etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: 'Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından seferberliğe hazırlanıyor Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'ın saldırı sonrası kameralar karşısına geçti: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Türk Dışişleri: Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadını vatandaşlar fark etti Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi         
11:34
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı         
10:20
Azerbaycan'da görev yapan Anadolu Ajansı ekibinin Ermenistan saldırısından son anda kurtulduğu anlar kamerada Azerbaycan'da görev yapan Anadolu Ajansı ekibinin Ermenistan saldırısından son anda kurtulduğu anlar kamerada         
09:32
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var         
07:09
Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı         
23:47
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 13:07:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei