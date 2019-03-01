Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimiz Toplumun Her Kesimini Kucaklıyor"

Başkan Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimiz Toplumun Her Kesimini Kucaklıyor"

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak adına hizmet ürettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak adına hizmet ürettiklerini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin misafiri oldu. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı adım adım gezerek, vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirterek, "Bir yandan da talepleri ve projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. İlçemize yapılan yatırımlar aslında Kayserimizin hizmetine sunulan çalışmalardır. Amacımız; şehrimizin her kesimine hizmet ederek, hayatını kolaylaştıracak ve mutlu edecek projelere ve çalışmalara imza atmaktır. Özellikle çevreci bir belediye olarak daha yeşil bir Kocasinan için ilçemize 4 yılda 800 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan kazandırdık. Yeni ve farklı parklar yaparak Kocasinanımızı yeşillendiriyoruz. Bu kapsamda 4 yılda 350 bine yakın fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. 2019 yılındaki hedefimiz ise 100 binin üzerinde ağaç dikmektir. Ağaç dikme etkinliklerimizi her birinde değişik sosyal gruplarla gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuk ve gençlerle birlikte ağaç dikme etkinliklerine imza atıyoruz. Birçok projemizi ve hizmetimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah Kayserimize daha hayırlı hizmetler sunacağınız düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar diler, teşekkür ederim" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Melek Aysun Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ziyaret etti. Burada da keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, "Toplumun gelişmesinde ve aile yapısının oluşmasında önemli bir yeri olan kadınlarımız bizlerin her zaman baş tacıdır. Toplumun her alanında çalışmalar yürüten kadınlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sohbet havasında geçen ziyarette Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Melek Aysun Şahin de Kocasinan Belediyesi'nin kadınlara yönelik yaptığı hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

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