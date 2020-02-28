Başkan Çolakbayrakdar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

7 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İdlib'de rejim unsurları tarafından alçakça yapılan hava saldırısı sonucu şehit edilen askerler için bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İdlib'de rejim unsurları tarafından alçakça yapılan hava saldırısı sonucu şehit edilen askerler için bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; "İdlib'den gelen haberler yüreğimizi dağladı. Milletimizin başı sağolsun! Rabbim ordumuzu korusun." dedi.


Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, Türk Milleti'ne ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu hain saldırıları yapan rejimi ve destekçilerini nefret ve şiddetle kınıyorum. Devletimiz, hain saldırıya karşı anında misliyle karşılık verdi ve vermeye de devam ediyor. Rabbim inşallah bu topraklarda yaşayan Türk Milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Biliyoruz ki; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' İşte bu düsturla bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için canları pahasına düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız; bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Düşman, hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yapılan bu hainlikleri ise asla unutmayacağız. Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin." - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib meselesini görüştü Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]