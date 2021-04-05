Başkan Çolakbayrakdar: "İşimiz, gücümüz Kocasinan" - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 20 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, marka şehir olan Kayseri'ye yeni marka değerleri katabilmek için çalıştıklarını ve yapılan hizmetlerle Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olduklarını söyledi. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısında ilk olarak 2020 yılı Başkanlık faaliyet raporu görüşüldü. İlçe genelinde yapılan hizmetler konusunda meclis üyelerine görsel brifing veren Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle toplumumuzun sağlığını koruyabilmek için çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bu süreçte Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için seferber olduk ve mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkür ediyorum. Gerek şehrimizin huzuru gerekse halk sağlığı için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Yenilikçi belediyecilik anlayışıyla pazar yerlerinden sosyal yaşam alanlarına, yeşil alanlardan sosyal yardım çalışmalarına, kentsel dönüşümden daha konforlu yollara, küçük dostlardan farklı çalışmalara kadar birçok yeniliğe imza attık. Özellikle Koronavirüs salgını döneminde 5 yıl önce hizmete sunduğumuz hijyen temizliğinin önemi ortaya çıkmış oldu ve diğer belediyeler tarafından örnek alındı. Her şey; şehrimizin kalkınması ve daha güzel bir çevrede yaşayabilmek içindir." ifadelerini kullandı. Daha sonra gündemde yer alan başkanlık faaliyet raporu da oylanarak, oy çokluğu ile kabul edildi. Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. Meclis gündeminde yer alan gizli oylamayla yapılan meclis içi seçimlerinde; Meclis 1.Başkan Vekilliğine Hacı Ersu, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Arif Balkaya, Meclis Divan Katibi; Filiz Ertürk ve Emre İşlertaş, Encümen Üyeleri; Şerife Bozdoğanlı, Behçet Şafak ve Ahmet Kürtüncü seçildi. Diğer komisyon üyeliği seçimlerinde ise;

Plan, Bütçe Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin, Hayrettin Seyhan, Haluk Sezai Ekşi, Hacı Çevikel, Esef Özkan. İmar Komisyonu Üyeliğine; Cengiz Ekici, Ahmet Yüksek, Mustafa Dulda, Süleyman Akıncı, Kazım Yücel. Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine; Mutlu Önal, Seyhan Arifoğlu, Aysel Danacı, Ahmet Aydın, Osman Türk. Hukuk Komisyon Üyeliğine; İzzet Buzkan, Mustafa Güldüoğlu, Muammer Kılıç, Ekrem Şahin ve Orhan Bürüngüz. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ; Hacı Ersu, Mehmet Berk, Muammer Kılıç, Orhan Karakoçoğlu,Sedat Kılıç. Gayrimenkul Satış Komisyonu ; Ahmet Kürtüncü oy birliğiyle seçildi.

Gerçekleştirilen komisyon seçimlerinin ardından toplantıda; Sancaktepe, Cırgalan, Mimarsinan, Şeker ve Kayabaşı Mahallerinin imar planları görüşüldü. Gündemde bulunan diğer maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesiyle toplantı sona erdi. - KAYSERİ