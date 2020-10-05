Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi.

Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi, System.String[]

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın farklı noktalarında ihtiyaçları giderirken görsel zenginlik de kattıklarını belirtti.

Bölgeyi daha modern bir görünümüne kavuşturacaklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Burada yapılan, temelde bir kanalın ıslahı çalışması gibi gözükse de aslında kanalın sağında ve solundaki güzergahın iyileştirmesiyle birlikte şehrimize yakışır bir kent parçasını inşa etmiş olacağız. Burası daha önce açıkta olan bir kanaldı. Kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayarak, şehrimize yeni bir güzellik ve görsellik katmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi
Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi
Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi
Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi

Ahmet Yesevi Mahallesi, Kocasinan Belediyesi, Ahmet Yesevi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi - Son Dakika

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