Başkan Çolakbayrakdar, kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmasını denetledi - Son Dakika

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın farklı noktalarında ihtiyaçları giderirken görsel zenginlik de kattıklarını belirtti.

Bölgeyi daha modern bir görünümüne kavuşturacaklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Burada yapılan, temelde bir kanalın ıslahı çalışması gibi gözükse de aslında kanalın sağında ve solundaki güzergahın iyileştirmesiyle birlikte şehrimize yakışır bir kent parçasını inşa etmiş olacağız. Burası daha önce açıkta olan bir kanaldı. Kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayarak, şehrimize yeni bir güzellik ve görsellik katmış olacağız." ifadelerini kullandı.