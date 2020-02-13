Başkan Çolakbayrakdar, kar temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, kar temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, kar temizleme çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çolakbayrakdar, kar temizleme çalışmalarını inceledi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalara katılan işçilere kendi eliyle baklava ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ve esnafların yoğun ilgisiyle karşılandı.


Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirterek; "4 mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde, iki gündür süren yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayıp, Kocasinan'ımızın her bir noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyorlar. Ekiplerimiz, tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olması için çalışıyor. Kayseri ve Kocasinan sakinlerimizin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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