Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Programı'na katıldı. Kocasinan Belediyesi'nin Akıllı Park Sistemi Projesi'nin de yer aldığı Kayseri standını gezen Başkan Çolakbayrakdar, marka şehir olan Kayseri'yi akıllı şehir teknolojisi uygulamalarıyla daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.



Kayseri'nin bu alanda örnek bir il olduğunu, belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Akıllı şehir uygulamalarını, çağın koşullarında yenileyerek şehrin gelişen teknolojiye ayak uydurması ve geleceğini şekillendirmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için 2016 yılında Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel bir şölen sunuyoruz. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. İlçede bulunan parkları; aydınlatma, sulama ve güvenlik kamerası sistemleri ile daha güvenilir hale getirdik. Bunun yanında elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni de en kısa sürede hayata geçirmiş olacağız. İnşallah bu sayede daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir." diyerek noktaladı. - KAYSERİ