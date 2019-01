Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri Belediyeciliği Anlayışıyla Kocasinan'ı Daha İleriye Taşıyacağız"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliği ile Kocasinan'ı daha ileri noktaya taşımak istediklerini söyledi.

Özel bir düğün salonunda Ak Dostlar Grubunun düzenlemiş olduğu programa katılan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, tevazu, samimiyet ve gayretle Kocasinan'a ve Kayseri'ye hizmet için durmadan çalıştıklarını ifade ederek, "Her alanda yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'a değer kattık. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile vatandaşlarımızın yüreğine dokunuyoruz. Akademi, vatandaşlarımız tarafından büyük beklenti oluşturan ciddi bir proje olmuştur. Kocasinan Akademi'yi daha yaygın hale getirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Bu akademilerde 7'den 70'e herkesin hayatına dokunacak ve hayatına değer katacak hizmetler üretme çabasındayız. Burada robotik kodlama adı altında teknolojik tabanlı eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki geleceğin Türkiye'sinde çocuklarımız daha donanımlı ve çağın gereklerine uygun olarak yetişsinler. Büyük Türkiye'nin yapı taşı evlatlarımız daha güçlü Türkiye'ye teknoloji tabanlı eğitimlerle büyüsünler diye bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Uzay ve Havacılık temalı Gençlik Merkezimizde gençlerimiz, 3D yazıcılarla kendi tasarladıkları İHA'ları ve model uçakları yapıyorlar. Kendi yazılımlarını yaptıkları Dronları kendileri uçuruyorlar. Merkezimizde, uzay ve havacılık alanlarında eğitimler veriyoruz. Bu hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.



Çözüm Merkezi ile 7 gün 24 saat prensibiyle vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Çözüm merkezi, daha önce Beyaz Masa olarak bilinen sistemin teknoloji tabanlı altyapısıyla vatandaşların istek ve beklentilerini anında yerine getiren bir sistemdir. Bu sistem, Türkiye'deki belediyecilik faaliyetlerine model olan bir uygulamadır" dedi.



Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: " Kentsel Dönüşümdeki amacımız fiziki dönüşümle birlikte sosyal dönüşümdür. Bununla birlikte Kentsel Dönüşüm uygulanacak bölgede yaşayacak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak işler yapmak. Kentsel dönüşüme yıkılan yapıların yerine yeni binaların yapılıp bırakılması gibi bir anlayışla yaklaşmıyoruz. Kapısı tutmayan, penceresinden rüzgar esen, çatısı olmayan bir ortamda kimsenin yaşamasına gönlümüz razı olmaz. Bir mahallenin parkı, yolu ya da okulu yoksa yapılan dönüşümün hiçbir anlamı olmaz. O yüzden bizim yapmış olduğumuz Kentsel Dönüşüm alanının her birinin o bölgedeki ihtiyaçların çözümü için bir karşılığı bir teması var. Bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan ise kentsel yenilemelerle bölgelerin ihtiyacını karşılayacak hizmetleri hayata geçiriyoruz."



Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler ürettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımıza bire bir dokunacak hizmetleri artırmanın gayreti içerisindeyiz. Kocasinan'da yaşayanlar olarak her şeyin en iyisine layıksınız. Her şeyin en iyisini yapabilmek için bir çabamız bir gayretimiz var ancak bunlar tek başına değil, sizlerle birlikte yapılacak işlerdir. Çünkü sizlerden gelecek doğru talepler neticesinde bizler de o anlamda doğru projeler üretmeliyiz. Bu manada bu ilçeyi birlikte yönetip Kocasinan' ı değiştirip dönüştürme işini beraberce yapmamız gerekiyor. Bütün bir şehir olarak gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi idare olarak tek bir hedefe yöneldiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur."



Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kentsel Dönüşüm gerekse fiziki belediyecilik faaliyetleriyle, gerekse sosyal belediyecilik çalışmalarıyla çok farklı bir Kocasinan'ı hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

