Kocasinan Belediyesi asfalt plenti ile 23 milyon 118 bin lira tasarruf sağladı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen asfalt plenti ile 23 milyon 118 bin lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Çolakbayrakdar, büyük projelere imza atarak ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, yaklaşık 3 yıldır, yüzde 100 yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kendi ürettiğimiz asfalt ile yaklaşık 3 yılda 23 milyon 118 bin lira tasarruf sağladık. 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirdik."