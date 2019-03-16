Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel Dönüşümle Sosyal Dönüşümü Birlikte Gerçekleştiriyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel Dönüşümle Sosyal Dönüşümü Birlikte Gerçekleştiriyoruz"

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesinde yürütülen ve planlaması yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini ve bölgenin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesinde yürütülen ve planlaması yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini ve bölgenin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ve Yemliha Mahallesi'ni ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geldi. İlk olarak Seyrani Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, her mahalleye hizmetler kazandırdıklarını belirterek, "Seyrani Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde buraya modern binalar kazandırdık. İnşallah diğer sosyal yaşam alanları ve binalar tamamlandıktan sonra harika bir mahalle olacak. Dönüşümle birlikte buranın ihtiyacı olan okul yapılacak. Değişik yaşam alanları, pazar yeri, park ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Mahallemize ayrıca bir sosyal tesis kazandıracağız. Burada yapılan dönüşümle birlikte Bekir Yıldız Bulvarı'nın eksik olan 750 metrelik kısmı kamuya geçerek yol yapıldı ve burası direkt Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlanmış oldu. Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projelerinin hepsi aynı zamanda bir sosyal bir dönüşümdür" ifadelerini kullandı.

Sonrasında ise Yemliha sakinlerinin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun sevgisiyle karşılandı. Bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'nin ihtiyaçlarını tek tek yerine getirdiklerine dikkat çekerek "Buradaki isteklerden en önemlisi ana yolun yapılmasıydı ve yolu en kısa sürede yaparak hizmete açtık. Diğeri ise doğalgazın gelmesi konusuydu. Çok şükür yaptığımız girişimler sonucu doğalgaz mahallemize geldi. Üçüncü konu ise buradaki arsa meselesiydi. Bu konuda çalışmalarımız nihayete erdi ve encümenimizden karar geçti. Bu müjdeli haberle birlikte belgeleri olan vatandaşlarımıza tapularını en kısa sürede vereceğiz. Bunlar ana başlıklarımızdır. Ayrıca çevre düzenlemesinden kaldırım çalışmalarına kadar her alanda mahallemize yatırım yaptık. İnşallah sizlerin sayesinde yeni dönemde daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

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