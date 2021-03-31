Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni yollar kazandırıyor - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni yollar kazandırıyor

31.03.2021 10:30
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni yollar kazandırıyor, System.String[]

Ulaşıma yeni bir soluk kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanına yeni yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Ulaşıma yeni bir soluk kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanına yeni yapılan yol çalışmalarını inceledi. 6 Nisan Salı Günü gerçekleştirilecek olan ihale arsalarında saha çalışmasında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ihtiyaçlarını her bir bölgede çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yapılan yolun eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine daha rahat ve daha kaliteli hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Kocasinan'ın daha modern bir görünüme kavuşması noktasında her türlü yenileme ve yapım çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yol yapım çalışmalarımızı, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallemizde devam ettiriyoruz. Burası özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde tercih ettiği bağ ve safiye alanı niteliğindeki tek müstakil birimden oluşan imarlı bir bölgede yol çalışmalarımız sürüyor. Yol çalışmasıyla birlikte burada hareketliliğin artmasıyla imarında yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her bir bölgede çözmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımlar, Kocasinan'ı bulunduğu noktadan çok daha ileri seviyelere götürecektir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, " Kayseri'ye hizmet etmek bizim için onurdur. Yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'ın değerine değer katıyoruz." diye noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni yollar kazandırıyor
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni yollar kazandırıyor
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni yollar kazandırıyor

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni yollar kazandırıyor - Son Dakika


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