Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ı Her Alanda Kalkındırıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ı Her Alanda Kalkındırıyoruz"

26 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan'ı kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal ve sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan'ı kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal ve sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Nevşehir Kozaklı Karasenirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikri Yılmaz ve dernek üyelerini ziyaret etti. Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. 4 yıl boyunca Kayseri'ye daha güzel hizmetler yapmak için elimizden geldiğince hizmet ürettik. İlçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek ve Yeni Kocasinan'a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerimizi, vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzurunu esas alarak, gece -gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

Nevşehir Kozaklı Karasenirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikri Yılmaz ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

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