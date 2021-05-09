Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kaymakam İlhan Abay ile ilçenin 10 farklı noktasında açılan pazar yerlerini denetledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Argıncık, Beyazşehir, Camikebir, Sahabiye, Yenimahalle, Yavuzlar, Gaziosman, Zümrüt, Osmangazi ve Yakut Pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Bölge sakinleriyle sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Çolakbayrakdar, pazar tezgahlarını tek tek dolaştı.
Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara salgın kapsamında uyulması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Çolakbayrakdar, önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaş ve esnafa teşekkürlerini iletti.
Çolakbayrakdar'a denetimlerde Kocasinan Kaymakamı Abay da eşlik etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, pazar yerlerini denetledi - Son Dakika