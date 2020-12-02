Başkan Çolakbayrakdar, "Küçük Dostlar ambulansı, 3 bin 410 can kurtardı" - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 yıl önce hizmete sunduğumuz 'Küçük Dostlar Ambulans' aracını ile şimdiye kadar hasta ve yaralı 3 bin 410 hayvana müdahale ettiklerini söyledi.

Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi, gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Hoşgörü diyarı Kayserimizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu çerçevede hatırlayacağınız gibi 3 yıl önce hizmete sunduğumuz 'Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen tam donanımlı Küçük Dostlar Ambulans hizmetimiz, hasta ve yaralı 3 bin 410 hayvanın canını kurtardı. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda haftada 30'un üzerinde yaralı ve hasta hayvana anında müdahale eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla şimdiye kadar 3 bin 410 yaralı veya hasta olan kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının tedavi edilmesini sağladı. Donanım bakımından Türkiye'deki diğer sokak hayvan araçlarından farklı olan Küçük Dostlar Ambulansı, acil durumlarda olay yerinde müdahalede bulunuyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ambulans, özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekiyor. Tam donanımlı Ambulansın içerisinde; kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi donanımlar yer alıyor. - KAYSERİ