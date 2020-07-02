Başkan Çolakbayrakdar KUMSMALL'ı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar KUMSMALL'ı ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılışına sayılı günler kalan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM'yi ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılışına sayılı günler kalan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM'yi ziyaret etti.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yakında açılacak olan Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük AVM'si olan KUMSMALL AVM'nin çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. TOKİ tarafından yapılan AVM Klasik AVM ve Mobilya konseptinin bir araya getirilmesinden dolayı Türkiye'de bir ilk olacak. Şehrin sanayisinde üretilen mobilyanın ön plana çıkarılacağı KUMSMALL FACTORY Alışveriş Merkezi; halı, perde, aydınlatma ev tekstili vb. gibi tamamlayıcı sektörlerle birlikte Kayseri ve bölgesindeki illerde perakendenin tek adresi olacak. Yılın 365 günü açık fuar mantığı ile yurt içi ve yurt dışına özellikle mobilyanın toptan satılması için pazarlama faaliyetlerinin yapılacağı AVM'de bölgenin en büyük kapalı eğlence alanın yanı sıra giyim ve ayakkabıdan, yeme-içme fast food alanların da ülkemizin önde gelen perakendecileri yerlerini almış durumda. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar KUMSMALL'ı ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar KUMSMALL'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]