Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim tesisini ziyaret etti - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oymaağaç Kurban Kesim Tesisi'ni ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim tesisini ziyaret ederek burada incelemelerde bulunup, vatandaşların bayramını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çolakbayrakdar, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

Vatandaşların kurban kesim yerlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için gayret gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinden itibaren Oymaağaçta'ki kesim bölgemizde kurban kesimlerimiz başladı. Kocasinan Belediyesi olarak 5 yıldır buradaki mobil kesim ünitelerimiz ile hizmet veriyoruz. 3 büyükbaş ve diğer küçük kesim yerlerimiz ile vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Kocasinan Belediyesi olarak bu bayramda da gayet disiplinli bir şekilde kurban ibadetleri yerine getiriliyor. Hem sosyal mesafeye riayet edecek şekilde almış olduğumuz tedbirler noktasında hemşehrilerimiz sıralarını bekliyor. Kurbanları hazır olanlar kurallara uyarak kurbanlarını kesiyorlar. İnşallah bundan sonra da salgın sürecinin geçmesini daha sağlıklı günlerde bu ibadetin yerine getirilmesini diliyorum."

Vatandaşlardan Nuri Yalçın da tesislerin çok güzel olduğunu ve hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, kurallara dikkat edilerek kesimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.