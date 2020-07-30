Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim yerinde - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için her alanda çalışmalarını tamamladı. Büyük bir titizlikle çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi nedeni ile tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede aldıklarını söyledi.

Hazırlıkların tamamlandığı Erciyesevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hummalı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Pandemi nedeniyle alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, "Toplum sağlığının korunması için alınan tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar, modern mobil kesimhaneleri ve kurban satış alanlarımızda titizlikle uyguluyoruz. Koronavirüs nedeniyle yaptığımız bütün çalışmalar tamamlandı. İlçemizde belirlenen özellikle pazar yerlerimizde hijyen temizliği, dezenfekte çalışmaları ile sosyal mesafe kuralları için yapılan çalışmalar tamamlandı. Büyük bir hassasiyet göstererek, kurbanlarını kesim için Çözüm Merkezimizden randevu alan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bayram günü vatandaşlarımızın özellikle belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri aldık. Kesimin ardından oluşacak atıkların atılabilmesi için de belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber ettiler." diyerek noktaladı. - KAYSERİ