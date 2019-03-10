Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Kurum ve Kuruluşlarla Her Zaman İş Birliği İçerisindeyiz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Kurum ve Kuruluşlarla Her Zaman İş Birliği İçerisindeyiz"

44 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kurum ve kuruluşlarla her zaman işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, meslek odalarının şehre hizmet eden kurumlar olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kurum ve kuruluşlarla her zaman işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, meslek odalarının şehre hizmet eden kurumlar olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fatih Tanrıöver ve oda üyelerini ziyaret etti. Muhasebeciler Haftasını kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, meslek odalarının şehre hizmet eden kurumlar olduğunu belirterek, "Meslek odası, meslek erbabıyla ilgili kendi meslek gruplarına hizmet eden birimlerdir. Ama onun ötesinde şehre hizmet eden kurumlardır. Meslek birliktelikleri içerisinde güzel hizmetler yaparsak, şehir ön plana çıkar. Böylelikle şehir ile ilgili iyi hizmetler yapılır. Kocasinan Belediyesi olarak ilçe genelinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisindeyiz ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda modern ve nezih hizmetler yapıyoruz. Projelerin katkısıyla Kayseri daha da büyüyor ve gelişiyor." diye konuştu.

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fatih Tanrıöver ise oda hakkında bilgi vererek, yapılan çalışmalardan bahsetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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