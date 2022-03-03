Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelip deneyimlerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet edip onların geleceğe dair planları hakkında bilgi aldı.

Gençlerden sıkı sık yeni kütüphane talebi aldıklarını bunun da mutluluk verici olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, ders çalışmaları, sosyalleşmeleri ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneleri önemsiyorlar. Bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerin içerisine gençlerimizin ders çalışabileceği ve etkinlik yapabileceği Sinan Kütüphaneleri'ni yapıyoruz. Gençlerimizin bu mekanları talep etmesi bizleri memnun ve mutlu ediyor. Bu çerçevede Fevziçakmak Mahallesi'nde bir kütüphane yapacağız. Merkezi bir yerde yer alacak kütüphaneyi bölgemize kazandırmış olacağız. Erkilet bölgesine de iki adet kütüphane yapacağız."