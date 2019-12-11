Başkan Çolakbayrakdar: "Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: 'Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz' - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz"

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla badem ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu.

Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla badem ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu. Mevcut tarımın yanı sıra alternatif tarımın yapılması için Kocasinan'ın tüm mahallelerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.


Boyacı Mahallesi'nde ceviz, badem ve çam ağacı fidanlarının toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demirbaş, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile bölge sakinleri katıldı. Vatandaşlarla sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, "Kırsal mahallelerimizin kendi kimliğini koruyabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Tarım ve diğer alanlarda mahallerimizin kimliğini koruyan projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız da Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde devam etmektedir. Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte mahallemize badem ve ceviz ağaçlarını toprakla buluşturduk. Mevcut tarımın yanı sıra alternatif tarımın yapılması için bütün mahallelerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kırsal mahallerimizi, geliştirmeye, değiştirmeye ve daha da güzellikler katmak için durmadan çalışıyoruz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek" ifadelerini kullandı. Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ise daha güzel çevre ve daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar'ın protokol ile birlikte fidanların toprakla buluşturmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

Son Dakika Haberleri
21:16 Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:15 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika
21:13 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
21:12 Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı - Son Dakika
21:12 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için KPSS tercih kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar: "Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]