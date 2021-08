VATANDAŞ VE ESNAFTAN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'A TEŞEKKÜR - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mesaiye Erciyesevler Pazar yerinde başladı. Başkan Çolakbayrakdar, sabahın erken saatlerinde henüz tezgahlarını yeni açmaya başlayan pazarcı esnafını ziyaret edip, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Erciyesevler Mahallesi'ndeki modern pazar yerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ve esnafların kurallara uyup uymadığını büyük bir titizlikle kontrol etti. Maske, mesafe ve hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların tedbirlere sıkı bir şekilde uymasının koronavirüs ile mücadelede başarıya ulaşmayı hızlandıracağını söyledi. Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. 'Nerede insan var ise biz orada olmalıyız' anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Yapmakla mükellef olduğumuz asli işlerimizi her geçen gün daha iyisini ve daha fazlasını nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Asla yapılanları yeterli saymadan, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Yaşadığımız çevrenin; bizlere büyüklerimizden aldığımız ve çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız en önemli varlığımız olduğunun şuuru içerisindeyiz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi iyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz. " ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Hedefimiz, mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek ve mahallelerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyip Kocasinan'ımıza, Kayserimize yakışır bir şekilde hizmet verecek duruma getirmektir" diyerek noktaladı. Erciyesevler'e yapılan yatırımlarla yeni bir mahalle inşa edildiğini belirten vatandaşlar, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. Pazar yerinin ardından Kocasinan Gençlik Merkezi ve Kocasinan Akademi'yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. " dedi.