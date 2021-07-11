Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim alanını denetledi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kurban kesin alanını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kurban kesim alanındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, vatandaşların daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede aldıklarını belirtti.

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeni kurban satış ve kurban kesim yerindeyiz. Erkilet Bülbül Pınar bölgesine taşıdığımız kurban kesim yerimizin altyapı çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yapabilmeleri için belediyenin bütün ekipleri teyakkuzda olacak. Bütün birimlerimiz, bu bölgenin hazır hale gelmesi için gereken ne varsa yerine getirmiş durumdadır. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir."