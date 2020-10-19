Çolakbayrakdar, muhtarlarla ağaç dikti - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla birlikte ağaç dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar ile mahalle muhtarları, Vezirler Caddesi ve Saraybosna Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Daha yeşil Kocasinan için önemli ve gün haftaları da değerlendirerek ağaçlandırma yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Muhtarlar Günü'nde de ağaçları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Muhtarlar Günü'nü kutlayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizim iletişim köprümüzdür. Özellikle yaşadığımız çevreyi daha güzel bir hale getirmek ve Kocasinan'ı hak ettiği şekilde iyi noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri'yi inşa etmektir. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla birlikte el ele gönül gönüle verip Kocasinan'a hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Muhtarlar da yaptıkları hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.