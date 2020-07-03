Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir arada - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir arada

Kocasinan Belediyesi tarafından muhtarlarla istişareler neticesinde mahalle muhtarlarına daha fazla zaman ayırabilme hem de toplantıların daha verimli olması için 93 mahalleyi 10 bölgeye ayrılarak, taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından muhtarlarla istişareler neticesinde mahalle muhtarlarına daha fazla zaman ayırabilme hem de toplantıların daha verimli olması için 93 mahalleyi 10 bölgeye ayrılarak, taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak, 1'inci ve 2'nci bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarları tek tek dinledi ve taleplerini not aldı. Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde yapılması gereken hizmetlerin birebir takipçisi olacağını ve çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

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Gülpark Sinan Cafe'de gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Muhtarlarla tek tek sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan'da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.


Kocasinan Belediyesi olarak 5 yılda ilçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize yapılması gereken çalışmalar, devam eden hizmetler ve her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan bize iletilmesi için muhtarlarımıza aktarılmış olan konuları istişare etmek için bir araya geldik. Muhtarlarımızla istişareler neticesinde 93 mahallemizi 10 bölgeye ayırdık. Mahalle muhtarlarımıza hem daha fazla zaman ayırabilme hem de toplantıların daha verimli olması için böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde her bir bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini muhtarlarımızdan daha fazla dinlemiş oluyoruz. Bu kapsamda 1'inci bölge (Ertuğrulgazi, Osmangazi, General Emir ve Erkilet Mahallesi) ve 2'nci Bölge (Barbaros, Yenişehir, Turgutreis, Oruçreis, Mithatpaşa ve Erkilet Camikebir Mahallesi) mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik."


Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Her bir bölgenin kendi içerisinde yapılması gereken çalışmaları ve vatandaşların beklentileri var. Kocasinan Belediyesi olarak 5 yılda mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz ve ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Değişen şartlar içerisinde yeni faaliyetlere ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada istişareye önem veren bir yönetim anlayışıyla birim müdürleri ve belediye başkan yardımcılarımızla birlikte bir hafta devam edecek olan muhtarlar toplantılarımızda her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Ardından da birebir mahallelerimizde yapılması gereken bu işlerin takipçisi olarak ihtiyaçları yerinde çözüp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacağız. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir arada - Son Dakika

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