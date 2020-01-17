Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı.

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. Miniklerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını söyledi.


Argıncık Camikebir Mahallesi'ndeki Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulu'nda düzenlenen ve Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk'ün de katıldığı törende anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, ilk kez karneyle tanışan öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bütün gayretimiz; çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle hizmetlerimizi; okulların hijyenik temizliği, öğrencilerin güvenliği ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Çocukların spor, kültür, sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde yer alabilmeleri için dev yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede birçok proje ve hizmeti hayata geçirdik. 4 yıldır okulların temizlik çalışmalarını Kocasinan Belediyesi olarak biz yürütüyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz için hazırladığımız Kocasinan Çocuk Dergisi'ni periyodik aralıklarla öğrencilerimize hediye ediyoruz. Amacımız; farklı bir bakış açısı kazandırarak, değişik konularda öğrencilerimize yardımcı olabilmektir. Çocuklarımız da böylelikle daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklar. Hizmetlerimizle milli ve manevi değerlere sahip çocukların yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Allah çocuklarımızın başarılarını daim etsin" diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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