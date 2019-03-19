Başkan Çolakbayrakdar, "Ortak Akılla Daha Güzel Bir Şehir İnşa Edeceğiz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için yeni dönemde ortak aklı daha fazla harekete geçirerek, daha modern bir şehir inşa edeceklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için yeni dönemde ortak aklı daha fazla harekete geçirerek, daha modern bir şehir inşa edeceklerini söyledi.



Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ve oda üyelerinin misafiri oldu. Oda Başkanı Akif Aksoy, faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, daha yaşanabilir Kayseri için çalıştıklarını söyledi.



Mühendisleri, medeniyetin kurucuları olarak niteleyen Başkan Çolakbayrakdar da, "Bir şehir daha müreffeh olarak şekillenecekse bu mühendisler sayesinde olacaktır. Bu konuda makine, inşaat ve diğer mühendislik birimlerinde çalışan kardeşlerimizle birlikte hep beraber Kayserimiz için yapabilecek ne varsa ortak paydada projelendirip hayata geçirmeliyiz. Şerhimizin dinamiği olan meslek erbapları; sanayiciler, esnaflar, mühendisler ve diğer odalarımızla birlikte inşallah önümüzdeki dönemde ortak aklı daha fazla harekete geçirerek en güzel hizmetleri yapacağız." diye konuştu.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise odalar meslek kuruluşlarının temsil etme noktasında son derece önemli olduğunu belirterek, "Meslek ve odalar, şehrin ihtiyaçlarının giderilmesi ve çözüm metotları konusunda bakış açılarının ortaya koyması anlamında son derece önemlidir. "dedi.



Ardından Başkan Çolakbayrakdar, İsmail Emrah Karayel ile birlikte Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Güntülü Gündoğ ve oda üyelerini ziyaret etti. Oda Başkanı Gündoğ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri için yapılması gereken ne varsa ellerinden geldiğince destek olacaklarını söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar da mimarların şehir planlamasında ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, "Kentsel dönüşüm ve yeni planlanan alanlarla ilgili geleceğin şehirlerini kurgularken mühendislerin ve mimarların imzası olması lazım. İnşallah yeni dönemde şehirde yaşayan vatandaşlarımızın yeni taleplerini öğrenerek ve bu talepleri teknik kadronun süzgecinden geçirerek, ortak akılla daha iyi bir şehir ve daha güzel bir Kocasinan'ı birlikte inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.



İsmail Emrah Karayel ise Türkiye'de zorunlu ihtiyaçların ortadan kalkmasıyla birlikte estetik anlayışın çok daha öne çıkmaya başladığını belirterek, önümüzdeki süreçte mimari nitelikli eserlerin daha fazla ortaya çıkacağına dikkat çekti.



Sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar, İsmail Emrah Karayel ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Murat Yıldız ve oda üyelerinin misafiri oldu. Kendisi de İnşaat Mühendisi olan Başkan Çolakbayrakdar, meslektaşlarıyla keyifli sohbetlere imza attı. - KAYSERİ

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