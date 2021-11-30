Başkan Çolakbayrakdar, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hastanelerin ve iş merkezlerinin yoğun olduğu şehrin merkezindeki Hacı Saki Mahallesi'nde yapımı devam eden 530 araç kapasiteli otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan ve Kayseri'nin her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ve güzelleştiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, imar planları elverdiği ölçüde şehir merkezinde otopark ihtiyacını çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Hacı Saki Mahallesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde kontrol eden Çolakbayrakdar, Kocasinan'a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Çolakbayrakdar, "Şehir merkezinde otopark ihtiyacının yoğun olduğu bölgemizi, daha konforlu ve daha güzel hale getiriyoruz. Araç sayısı artan şehrimizde otopark ihtiyacı da artıyor. İmar planlarının elverdiği ölçüde otopark ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.