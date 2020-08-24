Başkan Çolakbayrakdar pazar yerini denetledi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti. Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı Kocasinan'da çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara ve esnafa teşekkür etti.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp, 'Hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Covid-19 tedbirleri konusunda alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaş ve esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Semt pazarlarımız için İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgelerle önlemlerimizi artırıyoruz. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için alındığını unutmuyor, sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin kontrolündeki pazar yerlerinde, maske ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ