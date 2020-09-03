Başkan Çolakbayrakdar, pazarda koronavirüs denetiminde - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında Erciyesevler ve Sahabiye mahallelerinde pazar yerlerinde alınan önlemleri denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ve esnafın kurallara uyup uymadığını kontrol eden Çolakbayrakdar, "Kurallara uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım." uyarısında bulundu.

Özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnaf ve vatandaşları uyaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu denetimlere vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi için devam ediyoruz. Temizlik, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz. Pazar yerlerimizde Kocasinan Belediyemiz tarafından en üst seviyede önlemler alınmış durumda ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından da gerekli denetimler yapılmaktadır. Bu noktada hemşehrilerimizin ve esnafımızın kurallara hassasiyet göstermesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Unutmayalım ki bu kurallar hepimiz içindir. Kurallara uymak hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığını korumak adına önemli ve değerlidir. Hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum."