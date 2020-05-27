Başkan Çolakbayrakdar personelle bayramlaştı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı sonrası belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde sosyal mesafe kuralına uyarak personelle bir araya gelip bayramda çalışanlara teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesinin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. 11 Mart'tan sonra yaşantımızda değişiklikler başladı ve bundan sonra da buna uygun olarak yaşam şeklimizi oluşturuyoruz. İnşallah en kısa zamanda daha önceki gündelik hayatımızda yaptığımız rutin faaliyetlere dönmüş oluruz. Bu bayram geçmiş bayramlardan farklı bayram oldu ama bugünler de inşallah geçecek. Bu süreç içerisinde özverili çalışan belediye personeline teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin."